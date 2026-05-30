Иван Христанов: В Община Варна са били силно заслепени за Баба Алино

Снимка: Булфото

Като „бандитизъм, осигурен от държавата“ определи незаконните строежи край Варна бившият земеделски министър в последното служебно правителство Иван Христанов.

В предаването на Радио Варна „Позиция“ той коментира: „Община Варна дълго време е оставала силно заслепена по повод стоителството в Баба Алино. Още в началото на месец март съобщих от трибуната на Народното събрание за незаконната сеч и строежите в Баба Алино. Никой не обърна внимание. Малко повече от две седмици отне на моята администрация да обобщи данните. За мен е изненадващо защо две години и половина не бяха достатъчни на общината да предприеме необходимите действия за решаване на проблема. От общинската администрация дължат много отговори по повод този казус“.

Иван Христанов подчерта, че служебните министри не са потърсени за съдействие от кмета на Варна Благомир Коцев дори след като е станало ясно, че има нарушения в тази местност.

