Иван Христов: С Андрей се разделихме, обявявам го тук за първи път

Кадър БНТ

Иван Христов бе гост в студиото на БНТ.

"С Андрей се разделихме. Тук съм, за да го обявя. Той реши да замине на запад от София", каза Иван.

В този момент се включи и Андрей онлайн по анцуг и заяви: "За съжаление, раздялата ни ще трае само 2 дни", посочи той и обясни, че е просто в почивка и отива на фитнес и така шегата на Иван бе разкрита.

Сбъднаха се вицовете, че заможни българи се връщат от Дубай в България. Това работи за нашата кауза Bulgaria Wants You, каза Иван на шега.

България бавно, но сигурно върви нагоре, въпреки, а не благодарение на политическия елит. Европа се задъхва в тази ситуация, посочи той.

Той подчерта, че вече има положителна промяна. Бизнесът прави така, че страната да се развива. Бизнесът разбра, че хората са важни.

