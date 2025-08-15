Иван Иванов: Да имаш Рафа Надал около себе си е добър урок

Снимка: Булфото

Шампионът от Уимбълдън при юношите - Иван Иванов, беше награден с наградата за Спортист №1 за месец юли, предава БГНЕС. Той говори пред медиите на пресконференция, организирана от пресклуб „България“. Младият тенисист има същата награда и през 2022 г., но тогава така и не успява да я получи лично. Той е най-младият спортист, печелил престижната анкета на пресклуба.

Иванов сподели целите си в обозримо бъдеще и разказа отново за отношенията си с Рафаел Надал, след като се подготвя в академията на Матадора:

„Календарът е по-натоварен с повече турнири и преминаваме към мъжките. Това е сред най-тежките стъпки в тениса – преминаване от юношеския към мъжкия тенис. Трябва много дисциплина и характер.

Чувствам се добре. В академията надграждаме физическите ми способности, за да се чувствам още по-добре на корта.

Отпадането ми от турнира в София още в първия кръг е урок, който мога да взема за следващите турнири. Има още много какво да уча за мъжкия тенис.

Последният му турнир от Големия шлем ще бъде US Open, след това ще наблегнем на мъжкия тенис. Аз съм впечатлен, че с Александър двамата играхме полуфинал. Надявам се, че ще повторим класирането и в САЩ. Целта ми е да усещам играта си още по-добре.

Тактиката е важна, но при мъжете е по-различно. Може съперникът да контролира играта, може тактиката да свърши различна работа… Ако вдигна работата на тренировките, мисля че и резултатите ще са по-добри.

Рафа отдавна е спрял да тренира и е шега, че ще играем… За кратката ми седмица в Майорка успяхме да се видим. Неговото отношение – той ме поздрави, резултатът е добър и това може да те мотивира, но не трябва да се отпускаш.

Няма правилен отговор колко време ще ми трябва да пробия при мъжете. Надявам се, че до една година или по-малко ще мога да играя комфортно и да се чувствам по-добре.

Тренирал съм с големи звезди на тениса и това е голяма привилегия, ако имате един и същ мениджър. Да играеш с някого от тях е голям урок, както и да имам Рафа Надал близо до себе си – това е добър урок.

Има притеснение, когато играеш за България. Напрежението идва от очакванията. Надявам се това да бъде мотивация и да спечеля на Купа „Дейвис“.

