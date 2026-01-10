Иван Иванов бе обявен за най-добрия млад спортист на България

Булфото

Иван Иванов спечели наградата "Най-добър млад спортист на България" за 2025 година, събощи БНР.

Церемонията се проведе днес в София, а класацията за поредна година е организирана от сайта за детско-юношески спорт viasport.bg. Иванов заслужи престижното отличие с невероятния си сезон при юношите в тениса, като спечели "Уимбълдън" и US Open и по този начин изравни постижението на Григор Димитров от 2008 година. Иванов събра 1089 гласа в анкетата сред 132-ма журналисти, а наградата получиха родителите му, защото той в момента е на турнир в академията на Рафаел Надал в Манакор.

Разпределителят на българския национален отбор по волейбол Симеон Николов остана на втора позиция със само 30 гласа по-малко. Мони беше инструментална част във фурора, който "лъвовете" сътвориха на Световното първенство във Филипините с достигането до исторически финал.

На трето място с 974 гласа остана гордостта на България в автомобилните спортове Никола Цолов, който дебютира във Формула 2 и продължава да показва невероятния си пилотски потенциал.

За "Отбор на годината" очаквано беше избран националният състав по волейбол за девойки до 19 години, които спечелиха световната титла през юли.

Наградата за "Федерация на годината" отиде при волейболната централа.

Антон Волев получи специална награда "Воля за победа" - през миналата година футболистът от втория отбор на ЦСКА беше намушкан с нож, след като направил забележка на шофьор.

Работещият в Стара Загора треньор Здравко Янчев получи наградата "Баскетболен вдъхновител" в памет на Спас Натов. Призът се връчва на специалисти, работили с подрастващи през цялата си кариера. Наградата връчи президентът на БФ Баскетбол Георги Глушков, който днес празнува 66-ия си рожден ден.

Малена Замфирова получи наградата от "Героите на бъдещето" за най-добър млад спортист за пример. Тъй като сноубордистката е ангажирана със стартовете за Световната купа, отличието прие майка ѝ.

