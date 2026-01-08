Иван Иванов е на четвъртфинал в Испания

Булфото

Световният шампион по тенис при юношите Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на турнира за мъже на твърди кортове в Манакор, Испания.

Осмият поставен българин победи Беноа Торк от Белгия с 6:3, 6:3.

В първата част Иванов направи брейк във втория гейм, после поведе с 3:0 и 4:1 и сравнително лесно я спечели.

В следващия сет 17-годишният варненец проби за 4:3. В следващия гейм белгиецът имаше точка за рибрейк, но Иван я отрази и затвърди. В деветата игра той поведе с 40:15 при сервис на съперника и материализира втория си мачбол.

Така националът ни за Купа „Дейвис“ си осигури 2 точки за световната ранглиста, където в момента е на 942-ото място.

Следващият съперник на Иван Иванов е третият в схемата хърватин Йосип Шимунджа, предаде БНР.

