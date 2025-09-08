Иван Иванов и Александър Василев се прибират у нас

Кадър Евронюз

Българските тенис звезди Иван Иванов и Александър Василев ще се завърнат в България днес и утре, съобщава БНТ.

Двамата участваха в историческия първи изцяло български финал на Откритото първенство на САЩ.

Поставеният под номер 1 Иванов победи със 7:5, 6:3 петия в схемата Александър Василев за час и 15 минути.

Иванов, който тренира в академията на Рафаел Надал, триумфира с втората си титла от Големия шлем, след като по-рано през сезона вдигна шампионския трофей и на Уимбълдън.

