Иван Иванов ликува с титлата и на US Open

Кадър Евронюз

Втори голям успех на уникален варненски талант.

Устременият Иван Иванов направи нова широка крачка към жадувания пробив в мъжкия тенис, печелейки втори пореден турнир от Големия шлем за момчета.

Варненецът, който е възпитаник на академията на Рафа Надал, ликува с титлата на US Open, след като в напрегнат финал намери пътя към победата срещу друг изключително талантлив българин - Александър Василев, в два сета - 7:5, 6:3, пишат на страницата на Голове, метри, секунди във Фейсбук.

С успеха в Ню Йорк, подпечатан за 1 час и 15 минути, Иванов повтори впечатляващото постижение на Григор Димитров, който преди 17 години също спечели два турнира от Големия шлем в тази възрастова група.

Освен това Иван, ликувал на Уимбълдън преди няколко седмици, стана първият тенисист след Филип Пеливо (Канада) от 2012 година, който печели последователно Откритите първенства на Великобритания и САЩ.

Чудесни думи могат да се кажат и за представянето на левичаря Василев, който с изявите си през последните месеци показа, че е въпрос на време да започне да печели мачове в солидни мъжки турнири.

Eдин прекрасен ден за България и българския спорт - две наши момчета играха във финал на Откритото първенство на САЩ.

