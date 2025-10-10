Иван Иванов отпадна рано на турнира в САЩ

снимка: Х

Шампионът от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ за юноши Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнира на твърди кортове в Понтеведра (Испания). Българинът загуби от домакина Алехандро Хуан Мано с 5:7, 2:6.

Надпреварата е с награден фонд от 15 хиляди долара.

Само ден по-рано 16-годишният българин, който тренира в академията на Рафаел Надал, беше записал убедителна победа над шестия поставен в схемата испанец Карлес Ернандес.

С това поражение Иванов пропусна шанса да достигне до четвъртфиналите, където потенциално щеше да се изправи срещу чилиеца Диего Фернандес Флорес, информира БНР.

По-рано от турнира отпадна и друг български представител – Анас Маздрашки, който беше победен от испанеца Серхио Кайехон с 6:7 (4), 1:6.

