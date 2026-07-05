Иван Иванов получи наградата за световен шампион по тенис за юноши за 2025 г.

Снимка: Булфото, архив

Иван Иванов получи наградата за световен шампион по тенис за юноши за 2025 година на специалната церемония “World Tennis Champions Awards”, която се проведе във “Victoria and Albert Museum” в Лондон.

Иванов е първият български тенисист, отличен с престижната награда на Международната тенис федерация (ITF) в тази категория, посочва БТА.

През миналия сезон българинът спечели титлите на сингъл при юношите на „Уимбълдън“ и Откритото първенство на САЩ, превръщайки се в първия тенисист след Сън Чун-Шин през 2018 година, който печели две титли от Големия шлем при юношите в рамките на един сезон. Иванов стана и едва вторият българин с титла от Големия шлем при юношите след Григор Димитров. Той достигна и до полуфиналите на "Ролан Гарос".

Освен двата трофея от Големия шлем, Иванов триумфира и на турнир от категория J300 във Франция, а също така достигна до финала на надпревара от категория J500 в Милано (Италия). Благодарение на постоянните си силни резултати той оглавяваше световната ранглиста за юноши в продължение на впечатляващите 47 седмици.

През май 2025 година Иванов спечели и първата си титла при мъжете на турнир в Унгария, а през септември дебютира за националния отбор на България за Купа „Дейвис“ при победата над Финландия, съобщават от БФ Тенис.

Редактор "Екип на Петел",

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