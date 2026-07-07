Иван Иванов постигна трета победа в Нотингам

Снимка: Булфото, архив

Световният шампион по тенис за юноши Иван Иванов се класира за първи път на осминафинал на "Чалънджър". Това стана на състезанието от категория 50 на трева в Нотингам, Великобритания, предава БНР.

Тръгналият от квалификациите 17-годишен българин се наложи над Нилс Вискер от Нидерландия със 7:6(3), 6:3 след час и 23 минути игра. Това беше трети успех за него в турнира след двата в пресявките.

В първата част нидерландецът проби за 2:0, но варненецът моментално направи рибрейк. До края на сета всеки печелеше подаването си и се стигна до тайбрек. В него Иванов доминираше. От 1:2 точки той спечели пет поредни разигравания, а след това реализира и втория си сетбол.

В следващата част в петия гейм българинът се оказа в ситуация 0:40 при свой сервис, но навакса и взе подаването си. Веднага след това той проби за 4:2, а после затвърди на нула. При 5:3 Иван сервираше за място на осминафиналите. Той стигна до два мачбола след умела къса топка и реализира втория.

Така Иванов си осигури вече 7 точки за световната ранглиста, където е на 654-ата позиция сега.

Следващият съперник на български тийнейджър е британецът Лю Макстед, който е на 22 години и е номер 405 в класацията на АТР.

Редактор "Екип на Петел",

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