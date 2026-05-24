Иван Иванов с убедителна победа на старта на турнира в Словакия

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов започна с убедителна победа участието си в квалификациите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50" в Кошице (Словакия) с награден фонд от 56 700 евро.

17-годишният Иванов, шампион при юношите на „Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ през миналия сезон, разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6:0, 6:1 за само 62 минути игра.

Българинът демонстрира пълно превъзходство още от началото на двубоя и загуби едва един гейм по пътя към успеха, допълва БТА.

За място в основната схема Иван Иванов ще се изправи срещу победителя от мача между водача в схемата на квалификациите Алафия Айени (САЩ) и Итън Кук (Австралия).

