Иван Иванов със загуба във втория кръг на "Чалънджър" в Испания

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Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър 75" в испанския град Пособланко с награден фонд 97 640 евро.

17-годишният Иванов отстъпи в драматичен мач от номер 5 в схемата и 235-и в света Оливър Крофорд (Великобритания) с 0:6, 6:4, 5:7 за два часа и 14 минути игра, пише БТА.

Българинът не успя да вземе нито гейм в първия сет, но във втория направи решителен пробив в деветия гейм и със серия от три поредни гейма, от 3:4 до 6:4, изравни резултата.

В решителната трета част всеки от двамата печелеше подаванията си, в десетия гейм националът спаси мачбол, но в 12-ия Крофорд стигна до пробив и затвори срещата при втората си възможност за това.

Иванов все пак заработи шест точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 584-ото място.

Редактор "Екип на Петел",

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