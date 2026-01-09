Иван Иванов се класира на полуфинал в Манакор

Кадър Youtube

Иван Иванов се класира за полуфиналите на тенис турнира на твърди кортове в Манакор, Испания, който е с награден фонд 15 хиляди долара.

Световният шампион за юноши, който е осми поставен, направи обрат срещу третия в схемата Йосип Шимунджа от Хърватия и се наложи с 6:7(8), 6:4, 6:2 след 3 часа игра, предава БНР.

В първата част нямаше пробиви и се стигна закономерно до тайбрек. В него Иван поведе с 4:0 точки, но позволи да бъде застигнат при 4:4. После отрази сетбол и сам стигна до такъв при 7:6, но не успя. Хърватинът затвори сета при третата си възможност.

Втората част също беше равностойна, но 17-гоишният ни национал за Купа „Дейвис“ успя да пробие за 5:4 и после изравни общия резултат.

Иванов поведе с 2:0 в решаващия сет. След това направи още един брейк за 5:2 и после триумфира с гейм на нула.

Варненецът завърши със 72 процента вкаран първи сервис и 51 процента спечели точки при разиграването му. Той записа четири аса, но направи и шест двойни грешки.

Така юношеският шампион от Уимбълдън и US Open вече има 4 точки за световната ранглиста, където е на 942-ото място през тази седмица.

Следващият съперник на българина ще бъде вторият поставен Иманоел Лопес Морийо от Испания, 665-и в ранглистата.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!