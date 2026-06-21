Иван Иванов започва срещу унгарец в квалификациите на „Уимбълдън“

Снимка: Булфото

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов ще се изправи срещу Шомбор Пирош (Унгария), №175 в световната ранглиста, в дебютното си участие в квалификациите на третия за годината турнир по тенис от Големия шлем „Уимбълдън" при мъжете.



17-годишният Иванов е действащ шампион при юношите на „Уимбълдън" и получи автоматично „уайлд кард" за квалификациите при мъжете, предава БТА. Това ще бъде първото му участие в турнир от Големия шлем при професионалистите.

За 26-годишния Пирош това ще бъде пето поредно участие в квалификациите на „Уимбълдън". До момента унгарецът не е успявал да достигне до основната схема на турнира.

При успех в първия кръг Иван Иванов ще срещне победителя от двубоя между Били Харис (Великобритания) и Стефано Наполитано (Италия). Най-високо ранкираният тенисист в потока на българина е Стефано Травалия (Италия), който е на 34 години и има богат опит в турнирите от Големия шлем.

България ще има две представителки в квалификациите при жените – Виктория Томова и Елизара Янева.

Григор Димитров получи „уайлд кард" и ще започне участието си директно от основната схема на „Уимбълдън".

Редактор "Екип на Петел",

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