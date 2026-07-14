Иван Кърчев напусна поста говорител на ЦИК

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Централната избирателна комисия (ЦИК) освободи Иван Кърчев като говорител след заявена лична воля от негова страна. Това се посочва в решение на ЦИК, публикувано на сайта на Комисията.

Кърчев, предложен от "Прогресивна България", продължава да бъде член на ЦИК.

Единствен говорител на Комисията остава Стоянка Балова-Цветкова, предложена от "Прогресивна България".

БТА припомня, че новият състав на ЦИК встъпи в длъжност на 23 юни 2026 г. На първото си заседание на 24 юни 2026 г. ЦИК избра за свои говорители Иван Кърчев и Стоянка Балова-Цветкова.

Редактор "Екип на Петел",

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