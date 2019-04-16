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Иван Костов разтърси ефира току що: Посткомунистическият човек в България си отива и...

16.04.2019 / 16:26 2

Кадър: Нова Тв

Посткомунистическият човек постепенно си отива. Това призна току що в Плюс Минус по Нова Тв бившият министър-предеател на България Иван Костов, докато с водещите коментираше книгата си „Свидетелства за прехода.”

„Посткомунистическият човек в България постепенно си отива с поколенията, които носят този мироглед, на които са им скъпи тези спомени. Вашето поколение ще сложи край на това.”, обърна се към двамата водещи Иван Костов.

 

 

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Коментари
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Darth_Revan (преди 39 минути)
Рейтинг: 3264 | Одобрение: 1494
Добре,че беше Костов да измете червената кочина!
https://www.youtube.com/channel/UCsgKzIyHP7LsdxaafT2LMxA
https://www.youtube.com/channel/UCsgKzIyHP7LsdxaafT2LMxA
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9
n eXu s (преди 1 час)
Рейтинг: 23220 | Одобрение: -19065
След 20 година няма да има жив комуняга у бг-то.
Arkiva Shqip | Max Productional | Redbox Entertainment | Eran Production | Entermedia/Mixey Music | DIEZ Music | Onima Production (AL)
Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM

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