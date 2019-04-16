Иван Костов разтърси ефира току що: Посткомунистическият човек в България си отива и...

Кадър: Нова Тв

Посткомунистическият човек постепенно си отива. Това призна току що в Плюс Минус по Нова Тв бившият министър-предеател на България Иван Костов, докато с водещите коментираше книгата си „Свидетелства за прехода.”

„Посткомунистическият човек в България постепенно си отива с поколенията, които носят този мироглед, на които са им скъпи тези спомени. Вашето поколение ще сложи край на това.”, обърна се към двамата водещи Иван Костов.

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