Иван Кръстев, БСП: Ако се въведе прогресивен данък, над 2,8 млн. българи ще имат по-висок доход

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Ако се въведе прогресивен данък, над 2,8 млн. българи ще имат по-висок доход

Ако се приеме предложението на БСП за данъчна реформа и въвеждането на прогресивно подоходно облагане, над 2,8 млн. трудещи се ще имат по-висок разполагаем доход. Това заяви Иван Кръстев от БСП в студиото на NOVA NEWS.

Социалистът подчерта, че страната ни има крещяща нужда от

промяна на данъчната система, което е станало ясно и от препоръките на ЕК към България и допълни:

„България има устойчив проблем в начина, по който се формира фискалната политика и

начина на адресиране на проблемите. Когато сме изправени пред ситуация, която изисква активното участие на държавата чрез инвестиции и увеличение на определени социални плащания, единственото решение, което се търси,

е как да бъдат намалени разходите, но не и как да увеличим приходите“.

Кръстев подчерта, че в Европа около 50% от БВП се разпределя от държавата, докато в България по закон е регламентирано това да е до 40%. Според него имаме проблем с подоходните неравенства и един от ефективните механизми за справяне с това е именно промяна в данъчнo-осигурителната ни система,

която е регресивна — богатите плащат най-малко от всички.

Той коментира, че една от причините, довели до задълбочаване на дефицита в държавното обществено осигуряване, е ниският размер на максималния осигурителен доход.

Друга причина по думите му е фактът, че близо 10 години не са

актуализирани размерите на минималните осигурителни прагове по доходи, по икономически дейности и квалификационни групи професии. Социалистът наблегна, че за да можем да стабилизираме икономиката си,

трябва да бъдат увеличени както максималният, така и минималните осигурителни прагове.

Помолен да коментира повдигнатия в публичното пространство въпрос за отпадане на единната минимална работна заплата, Кръстев заяви, че това изобщо не може да стои на дневен ред.

По думите му такива действия са категорично неприемливи за

социалистите и подчерта: „Минималната работна заплата е сред най-ефективните инструменти за провеждане на политика по доходи от страна на държавата“.

Редактор "Екип на Петел",

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