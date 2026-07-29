Иван Лалов, ПБ: Полските МиГ-29 са малко по-нови от нашите

снимка: МО

Председателят на Комисията по отбрана Иван Лалов от "Прогресивна България" подкрепи решението на военния министър Димитър Стоянов да изпрати запитване до Полша за доставка на резервни части на изтребителите МиГ-29.

Лалов коментира и разминаването в информацията с полската страна, която обяви, че има интерес към военни самолети:

"Определено ни трябват. Аз мисля, че са малко по-нови от нашите, които летят в момента, и ще ни помогнат да поддържаме сигурността на нашето въздушно пространство до 2030 година, когато напълно ще бъде готова ескадрилата Ф-16 с 16 самолета и съответния брой пилоти. Не отричам, че е възможно да придобием целите самолети, а не само резервните части, а дали ги искаме, не знам в момента. Всичко ни е необходимо, за да поддържаме самолетите и носенето на бойно дежурство във въздушното ни пространство", заяви Лалов, цитиран от БНР.

Според него има вероятност американски военни самолети и техника да не пристигнат скоро на авиобаза "Безмер":

"Мога да ви кажа само, че пребазирането на едни такива самолети и техника е доста сложен процес. Вие знаете, че в момента в "Безмер" се оглежда къде и как ще бъдат разположени и самото планиране зависи от американците. Когато си планират пребазирането, ние ще бъдем уведомени. Може и да не дойдат. Има такава вероятност. При положение, че прекратят ударите в Близкия Изток и че нещата там се стабилизират, има възможност и изобщо да не дойдат".

Редактор "Екип на Петел",

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