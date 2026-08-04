Иван Петров празнува рожден ден
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Славната деветка на Спартак - Иван Петров, празнува рожден ден днес.
Легендата навършва 71 години.
За родния си Спартак Иван има 329 мача и 101 гола през периодите 1974/1986 и 1989/1990.
В два сезона е носил и екипа на Черно море, а в чужбина е играл за Етникос Ахна в Кипър и Рабат в Малта.
Има 6 мача и 1 гол за националния отбор на България.
Екипът на "Петел" честити празника на Иван Петров и му пожелава здраве и дълголетие!
Редактор "Екип на Петел",
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