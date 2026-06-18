Иван Шишков: 42 удостоверения за търпимост на строежи в община Варна са неистински

Кадър БТВ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че 42 удостоверения за търпимост на строежи в цялата община Варна са неистински. Той съобщи това пред журналисти по време на националната среща на местната и централната власт в НДК.

Проверката на документите продължава, като до момента са прегледани над 300 от общо над 800 удостоверения. Според министъра е установено, че сградите по тези 42 казуса не са били построени преди 2001 г., тъй като не фигурират на ортофотокартите от 2019 г.

„За всички останали, които не са били елемент от кадастралната карта, имаме сериозни съмнения“, посочи Шишков.

Разследването е част от по-мащабния скандал с незаконното строителство в местността „Баба Алино“, където преди месец министърът поиска оставки заради над 100 незаконни строежа. Вчера дрон с лазерно сканиране разкри мащаба на нарушенията в района, а по-рано този месец Шишков трябваше да дава обяснения в парламента по темата.

„Масово са си позволявали да се строи незаконно и да се издават незаконни удостоверения за търпимост. Очевидно механизмът е работил от 2023 г. досега“, коментира регионалният министър.

По думите му в цялата община Варна са открити и незаконни трафопостове. Само за местността „Баба Алино“ е констатиран един такъв, като е изискана информация от местното електроразпределително дружество. Шишков предположи, че може да има и други действащи трафопостове без разрешение за ползване.

Според него става въпрос за „изключително мащабна организация за незаконно строителство“, а случаят „Баба Алино“ ще се превърне в „емблемата на една практика“, разпространена в цяла Варна.

Вследствие на разкритията министърът е поискал обяснения от управителя на ВиК-Варна. Той също така потвърди, че директорът на Службата по геодезия, картография и кадастър в града ще бъде уволнен, като заповедта му вече е подготвена. Това е поредното отстраняване на длъжностно лице, след като в края на май беше уволнен и шефът на строителния контрол във Варна заради бездействие по казуса, който предизвика и политически спор.

Редактор "Екип на Петел",

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