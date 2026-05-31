Иван Шишков: Всички лъжат за „Баба Алино”

„Всички лъжат. Частично казват истината и частично я премълчават”, каза във връзка с комплекса в Баба Алино регионалният министър Иван Шишков в предаването "На фокус" и обясни защо. По думите му издадените през 2023 г. удостоверения за търпимост са възможността да се направят сделките. „Те очевидно са с невярно съдържание”, каза Шишков и припомни, че данните досега сочат, че за един от терените е направена заменка с държавата, но едва през 2005-2006 г.

„Оттук нататък е очевидно това, за което всички говорят – че строителството е започнало след удостоверенията за търпимост. Някой е решил, че с тези удостоверения ще може да направи тази измама”, каза Шишков.

Министърът обясни, че след това идва управлението на настоящия кмет Благомир Коцев. „Сигнали се подават от 2024 година, той не реагира”, каза Шишков.

Идва и редът на шефа на Кадастъра, която вписва сградите там. „След това започват и сделките”, каза Шишков.

Собствениците на апартаменти са ги купили, тъй като е имало удостоверения за търпимост и сградите са вписани в Кадастъра.

Как са отпуснати кредитите на хората, той не знае и подчерта, че не е негова работа да проверява.

„През 2025 г. се допуска се допуска изработването на подробен устройствен план. Кметът даже е длъжен да откаже изработването на ПУП поради това, че вече има констатирано незаконно строителство. Законът е ясен - когато има незаконно строителство, не се допуска изработване или изменение на ПУП, защото това би било с цел узаконяване”, каза Шишков.

Как хората са си плащали сметките?

„Във Варна повиках председателят на местното ВиК. Не му се е разминало. Това, че уволних само шефа на Кадастъра, не означава, че няма да уволним и шефа на ВиК”, каза регионалният министър.

Наличието на канализация в комплекса, обяснена от Кадастъра с наличие на стара водопроводна тръба, е корупция, категоричен е Иван Шишков. „Това минава границите на корупционната практика”, допълни той.

Кметът на Варна трябва да премахне незаконните къщи, а измамените собственици на жилища могат да съдят администрацията, каза още министърът.

