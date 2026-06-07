Иван Шишков направи внезапна проверка на свлачището на АМ „Струма“

Кадри БНТ

Ремонтните дейности по свлачището на АМ „Струма“ са в гаранция и то трябва да бъде укрепено до 10 дни. Това обяви регионалният министър Иван Шишков, който тази вечер направи изненадваща проверка на място и установи, че повече от месец там изобщо не се работи.

Министър Шишков изрази съмнения, че строителят умишлено бави работата и, според него това ясно намирисвало на схема. Шишков съобщи, че още утре свиква новото ръководство на АПИ и строителят, който ще трябва да представи проект за спешно укрепване на обекта, предава БНТ. Заради свлачището от април тунел „Железница“ е затворен и това създава сериозни тапи и неудобства за пътуващите към София.

„На мене ми намирисва на схема. Създаваме проблем, измъчваме обществото и даваме едни пари на нашата фирма. Да, ама вече няма наши фирми. И като няма наши фирми, те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Когато е в гаранция ще си възстановят щетите от гаранцията“, заяви министърът.

Редактор "Екип на Петел",

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