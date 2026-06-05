Иван Шишков обвини и Коцев, и Портних за Баба Алино

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Сглобката е създала незаконния град край Варна. Когато през 2023 г. този процес започва, кметът е от една политическа сила, след това идва кмет от друга формация, но беззаконието продължава. Налице е наслагване на закононарушения. Това заяви регионалният министър Иван Шишков в кулоарите на парламента.

По думите му са издавани удостоверения за търпимост с абсолютно невярно съдържание, а през 1995 г. е допуснато изработването на Подробен устройствен план (ПУП). "През цялото това време институциите услужливо са си затваряли очите за случващото се. Дори когато гражданите започнаха да подават жалби, администрацията не реагира. Допуснато е и изменение на ПУП, за което няма никакво правно основание, при положение че вече е имало констатирано незаконно строителство. Поредица от администрации и служби са съдействали на този процес", посочи той и допълни, че основната отговорност е на Община Варна, предава Фокус.

"Сглобката е действала при предаването на властта във Варна през 2023 г., съвместно с управлението на национално ниво, тъй като са намесени държавни структури като Кадастъра във Варна, Министерството на регионалното развитие и ВиК дружеството. Налице е мащабно, организирано бездействие. Нито една институция - министерство, ведомство или община - не е пожелала да работи в интерес на закона. Затова твърдя, че става въпрос за една изключително голяма сглобка", каза още Шишков.

Редактор "Екип на Петел",

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