Иван Сотиров: Държавата и СО повече от 20 години работят като организирана престъпна група

снимка: НСО

Основният проблем на Борисовата градина не е Подробният устройствен план, а продължаващото с години разграбване на парка чрез прехвърляне на публични имоти в частни ръце. Това заяви общинският съветник от "Синя София“ Иван Сотиров в ефира на на Радио "Фокус".

"Въпросът с подробния план на Борисовата градина е съществен, но той е вторичен проблем. Основният проблем, от който през годините се бягаше, е, че Борисовата градина системно през годините се разграбва и се експлоатира по безобразен начин, по начин, който не отговаря на основната ѝ функция като парк", подчерта годтът и посочи, че паркът има специален статут.

"Борисовата градина е паметник на парковото изкуство, тя е резерват в едната си част, в другата част е охраняема зона на резервата, което предполага, че тя трябва да бъде публична собственост – публична държавна и публична общинска“, твърди общинският съветник.

Според Сотиров през годините различни управления са допуснали публични имоти да бъдат прехвърляни към частни дружества.

"Държавата и общината при различни управления, повече от 20 години, работят като организирана престъпна група, сдружила се с най-различни групировки за разграбване на Борисовата градина“, каза гостът.

"Имоти, които по закон трябва да бъдат публична собственост, се актуват за частна собственост, вкарват се в капитала на държавни дружества и на общински търговски дружества и оттам чрез апорти или по друга схема се вкарват в частни ръце“, коментира Сотиров.

Общинският съветник заяви, че реконструкцията на стадион "Българска армия“ е извършена в нарушение на закона.

"С незаконна виза, издадена от главния архитект, беше издадена виза за реконструкция на съоръжението, въпреки че без подробен устройствен план не може да се строи.“

Общинският съветник предупреди, че казусът не се изчерпва само с Борисовата градина: "Това не е само Борисовата градина. Масово са извършвани такива безобразия – имоти, които са с публичен характер, са актувани за частна собственост.“

По думите му най-важното е да бъде създаден съдебен прецедент. В заключение Сотиров подчерта, че според него само последователните действия могат да доведат до резултат.

Редактор "Екип на Петел",

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