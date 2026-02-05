Иван Таков: Радев ще е опонент на БСП за изборите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Истината е, че в очите на обществото в последните месеци по ред причини не изглеждаме много добре. Затова аз и много други социалисти настоявахме да има Конгрес преди предсрочния парламентарен вот, тъй като само един Конгрес може да ни даде необходимия заряд, за да си върнем доверието на избирателите към нас.

Това заяви зам.-председателят на БСП Иван Таков.

Ние ще изглеждаме с нова физиономии, с нови лица, с нови идеи в този Конгрес. Няма обаче вътрешни битки, партията не е по-слаба, точно преди вота няма вътрешни битки. Има различни мнения, и на Националния съвет беше поставен въпроса дали Конгресът да бъде преди предсрочните парламентарни избори или след тях. Това бяха две различни мнения, които получиха своя еднозначен отговор с гласуване два пъти в Националния съвет, допълни той.

Има много кандидати за нов председател на БСП, и аз съм готов да работя с всеки един от тях. Искам да чуя тяхната визия, но кой да бъде следващия председател на БСП, това трябва да реши Конгреса. Ние обаче имаме достатъчно кандидати за председател на БСП. Иначе Илияна Йотова би била достоен кандидат за президент, а Румен Радев ще е наш опонент на изборите, каза още по БНТ Таков.

