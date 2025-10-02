Иван Таков с ексклузивна новина за парното в София

Редактор: Недко Петров

Общински съветник в София успокои жителите на столицата, че няма да стоят на студено през зимата. Иван Таков е категоричен, че отоплителния сезон не е застрашен, а проблемът е дошъл с ремонта в квартал „Дружба“, който „Топлофикация“ трябва да направи. Естествено, според Таков, когато едно нещо се случи, трябва и други несгоди да дойдат, както е станало с влошаването на времето.

Това със сигурност притеснява хората, но имаме уверението че поетапно ще бъде спирано топлоподаването за отделните карета, на които ще се направят ремонтите. Няма да бъде спряно, както в началото излезе невярна информация, за 90 дни, уточни Таков.

Приоритетно ще се работи там, където има училища и детски градини, за да може там да бъде възстановено най-бързо парното в по-студените месеци, каза още по Нова Тв той.

