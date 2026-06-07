Иван Янков празнува рожден ден

Снимка Народен спорт

Легендарният Иван Янков празнува рожден днес. Най-успешният състезател във варненската борба навършва 75 години.

Като състезател на "ЖСК-Спартак" Варна в свободния стил Янков става вицешампион на Олимпиадата в Москва през 1980 година.

Бил е също три пъти европейски шампион и два пъти трети на Стария континент, има и бронзов медал от Световно първенство.

Носител на Златния пояс на Дан Колов.

Екипът на "Петел" честити личния празник Иван Янков и му пожелава здраве и дълголетие.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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