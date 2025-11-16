Иван Звездев: Българинът признава само зеле Кьосе, но аз предпочитам Балкан и Сармалин

Кадър БТВ

Готвачът мечтае да сготви на Румен Радев свинско с кисело зеле, пише Труд.

В разгара на сезона на туршиите и домашното кисело зеле, всяко семейство се впуска в приготвянето на тази традиционна зимнина. Но макар и типично нашенска храна, тя си има своите тънкости. Затова потърсихме за съвет Иван Звездев - един най-популярните и обичани родни готвачи, който за разлика от хай колегите си от кулинарните риалитита, набляга на рецепти от българската кухня.

По думите на Звездев, киселото зеле не е просто туршия или зимнина, то е символ на зимното меню и на нашата национална кухня. Хитрините при приготвянето му не са много, но е важно да се спазва правилното съотношение. Ако прекалите със солта, ферментацията ще се забави, а в случай че не е достатъчно солено, зелето няма да втаса.

Има много формули, но според Звездев 3,5% сол на 10 литра вода е идеалното количество. Самите зелки се поставят нагоре с цепнатата част, за да проникне саламурата навсякъде. Следват добавките – дюля, синапено семе и царевичен кочан.

„Българинът е професор на тема зеле и признава само сорт Кьосе, но лично аз предпочитам Балкан или Сармалин“, споделя топ готвачът.

