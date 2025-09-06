Иван и Андрей побесняха: Съдете КАТ

Кадър Ютуб

кадри YouTube/„Неофишъл” В предаването си в YouTube „Неофишъл” Иван и Андрей директно призоваха българите да съдят държавата заради тестовете за наркотици и начина, по който се използват, пише Вихрогон.бг. След ужасно много случаи и на фалшиво положителни проби, животът на много хора е съсипан и те са оставени без препитание, след като им е отнета книжката и колата. В много случаи кръвни проби възстановяват справедливостта, но това отнема понякога до 9 месеца.Иван и Андрей бяха категорични, че проблемът е в закона, който обаче депутатите не искат да променят. Поставени сме в позицията да сме виновни до доказване на противното, което нарушава правата ни по Конституция, обясниха те. „Казват ви го адвокати, не сурикати”, не пропуснаха да се пошегуват известните водещи.Двамата извадиха и друг важен аргумент. Ако някоя обществено позната личност изпадне в ситуацията с фалшиво положителен тест, имиджът ѝ ще бъде фатално накърнен, независимо дали след месеци ще се окаже чиста. Иван и Андрей също така подчертаха, че в другите страни, където се прилагат същите тестове, като в България, те се ползват само ориентировъчно, а доказателството за нарушение е само кръвния тест. В 2 от 5 случая данните от тестовете са грешни, натъртиха водещите няколко пъти.