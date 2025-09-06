Иван и Андрей побесняха: Съдете КАТ
06.09.2025
Кадър Ютуб
кадри YouTube/„Неофишъл” В предаването си в YouTube „Неофишъл” Иван и Андрей директно призоваха българите да съдят държавата заради тестовете за наркотици и начина, по който се използват, пише Вихрогон.бг. След ужасно много случаи и на фалшиво положителни проби, животът на много хора е съсипан и те са оставени без препитание, след като им е отнета книжката и колата. В много случаи кръвни проби възстановяват справедливостта, но това отнема понякога до 9 месеца. Иван и Андрей бяха категорични, че проблемът е в закона, който обаче депутатите не искат да променят. Поставени сме в позицията да сме виновни до доказване на противното, което нарушава правата ни по Конституция, обясниха те. „Казват ви го адвокати, не сурикати”, не пропуснаха да се пошегуват известните водещи. Двамата извадиха и друг важен аргумент. Ако някоя обществено позната личност изпадне в ситуацията с фалшиво положителен тест, имиджът ѝ ще бъде фатално накърнен, независимо дали след месеци ще се окаже чиста. Иван и Андрей също така подчертаха, че в другите страни, където се прилагат същите тестове, като в България, те се ползват само ориентировъчно, а доказателството за нарушение е само кръвния тест. В 2 от 5 случая данните от тестовете са грешни, натъртиха водещите няколко пъти.
