Иван и Андрей пуснаха мистериозно послание: Последна кръв! Очаквайте!

Кадър Тв 7/8

Продуцентският дует Иван и Андрей възражда легендарно предаване, пише Стандарт.

Те пуснаха загадъчен видео анонс в социалните мрежи, който гласи:

"25 години "Сблъсък". Последна кръв! Очаквайте".

Видеото е пуснато от продуцентската компания на Иван и Андрей "Междинна станция", на чийто сайт двамата са на снимка именно пред надпис "Сблъсък".

Иван и Андрей откриват съвсем малко завесата, но анонсират, че тази неделя ще станат ясни повече подробности около начинанието им.

"Сблъсък" се появи в родния ефир със старта на новото хилядолетие и остана на екран цели 14 години. От 2000 г. до 2001 г. се завъртя по телевизия „Ден", после по Би Ти Ви до 2009 г., след това две години беше рубрика в „Станция Нова", а последният сезон бе по TV7 от 2013 г. до 2014 г.

