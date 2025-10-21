Иван игра с числото на парите в "Сделка или не"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Иван Иванов от София игра днес в "Сделка или не". Той излезе с кутия №8.

Осмицата в нумерологията се свързва с паричния успех, изобилието и просперитета, поради което често се нарича "число на парите". То се асоциира със способност за управление, вземане на важни решения, отговорност, сила на волята и материално изобилие. Числото 8 също символизира безкрайност, баланс и стабилност между материалния и духовния свят.

Пред водещият Ненчо Балабанов Иван разказа, че целта му е да спечели повече пари, за да си отвори свое заведение.

Започна повече от окуражаващо - превахвайки повече от ниските суми.

Банкерът няколко пъти го изкуши с различни суми - започвайки от 3500, преминавайки през 4000, после рязко смъквайки до 1900, отново покачвайки на 4000 и отново ниска оферта - от 1500 лева. Иван ги отхвърляше, тъй като в играта продължаваха да стоят неотворени 100 000 лева.

При три неотворени кутии, в които има 1 стотинка, 50 стотинки и 100 бона, банкерът му предложи 5000 лева. Няма сделка, отсече Иван. Напрежението в студиото стигна до голяма висота.

След това той отвори и премахна от играта 1 стотинка.

Банкерът му предложи в този труден момент от играта 10 000 лева.

Няма сделка, каза Иван, като се обоснова, че 10 бона може да изкара, но 100 000 лв. трудно.

Въпреки, че всички участници му стискаха палци, той и те видяха, че накрая в неговата кутия има само 50 стотинки.

