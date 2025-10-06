Иван към Рачков: Не говоря на теб бе, тъпанар!

Кадър Фб

Голям цирк настана в "Пееш или лъжеш", но този път и зрителите видяха, че зад привидните шеги и закачки, хвърчаха искри. Хапливите реплики дойдоха от страна на Иван и Андрей към Димитър Рачков като този, който пръв поде "войната", беше Иван Христов.

Той говореше на някого от колегите си в журито, когато Рачков се намеси. Иван моментално го сряза с остър и висок тон: "Не говоря на теб бе, тъпанар!"... а публиката видимо се опули.

Рачков, на свой ред, се провикна - ти кого наричаш тъпанар, бе?! И хукна към Христов, за да го ошамари. Маги Халваджиян се намеси, за да "разтърве" двамата и лично защити Митето като обясни на Иван, че не е тъпанар.

Малко по-късно обаче Христов отново си намери повод да нарече Митко "малоумен", а после подхвана и бившата му любима Мария Игнатова: "Ето на - личи ти, че си живяла с Рачков - грам не ти разбирам от мисълта, не можеш да се изкажеш правилно", не спираше Христов.

За да даде рамо на дългогодишния си приятел и бизнес партньор, в наддумването се включи и Андрей Арнаудов, който заяви на Иванчо, че от всичко, което е гледал, май ще се окаже прав за Митето.

Вярно е, че обидите в тези формати са повече на шега, но да не забравяме онази приказка "добре, че е майтапът, та да си кажем истината", пише Crimesbg.com

