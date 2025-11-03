Иван от Big Brother: Готов съм за публичен линч!

Кадър Нова ТВ

Принудително отстранения участник от Big Brother е новият гост в извънредния епизод на “Голямата сестра Podcast” на Нова ТВ. Съжалява ли за буйните си прояви на агресия и защо не комуникира със своята майка, която е била над 10 години в затвора?

„Бях изцяло провокиран, Стоянов целеше това!“ - казва Иван пред водещата Елена Сергова. Той говори откровено за момента, в който не е успял да сдържи емоциите си, за променливата позиция на Сияна и за неписаното правило в „братския код“. Любовен триъгълник между него, Стоянов и Сияна ли е причината за агресивното му поведение?

Темите в разговора излизат далеч извън риалитито. Иван споделя за детството си, което описва като „период на оцеляване“ и за това как майка му е влязла в затвора, когато той е бил още дете. „Простих ѝ“, признава искрено той и допълва, че „иска да бъда родител и да даде на детето си по-добро бъдеще“.

Водещата Елена Сергова признава, че е била притеснена преди срещата с Иван - разговорът с него е интензивен, емоционален и неподправен. Музикантът с псевдоним DJ VKO говори за суетата си, за грешките, за

изневярата и за нуждата от промяна: „Искам да стана по-добър човек. Понякога наистина не мога да живея със себе си.“

В епизода Иван коментира и най-обсъжданата си връзка в Къщата - тази с ловеца на духове Стефан Николов. Между тях, признава той, е имало силна химия и безусловно разбиране. „Ако Стефан не беше там, щях да си тръгна много по-рано“. Иван допълва, че ако двамата бяха стигнали до финала, би дал победата на него.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!