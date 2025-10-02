Иван срази депутатите: Бих гласувал като Надежда Йорданова

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Продуцент застана зад Надежда Йорданова, след като днес бе обявена за национален предател в парламента. Поводът беше, че депутатът от ПП е гласувал „против“ отпадането на мониторинга над България. Нейното решение бе посрещнато на нож от депутатите и се стигна да грозни нападки към Йорданова.

По този повод Иван Христов призна, че за него е удоволствие да не познавам народните представители. Първо, че много бързо се сменят, и второ, че се занимава с доста други неща.

Според Иван най-хубавото е, че те живеят отделно от нас.

Задавам един въпрос. Какъв е интересът на България да няма корупция? Правосъдието да е окей и да бъдат прозрачни процесите на правораздаване, както и на обществена картина. Кога отпада един мониторинг? Когато всичко е наред. Ами всичко наред ли у нас? На мястото на госпожа Йорданова в някакъв пристъп не е невъзможно да гласувам по нейния начин. Казвам си го честно, защото това е възможност на най-високо ниво ти да дадеш символ, който каза: Не са съвсем наред нещата, започна Иван.

Очевидно с този вот няма да бъде сменено решението, нито да отпадне. Обаче госпожа Йорданова заявява по някакъв начин позицията, че ние тук от България виждаме, че нещата не са съвсем наред. Така че за мен това по-скоро е честното, и аз имам чувството, че бих направил същото като Надежда Йорданова, добави в „Пресечна точка“ Иван Христов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!