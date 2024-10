Иван за участничка в "Пееш или лъжеш": Може да вади зъб на Рачков или да му лекува хемороидите

Кадри: Нова тв

Редактор: Евгения Адриянова

Под номер 6 в предаването "Пееш или лъжеш" беше представена 17-годишната Преслава от Горна Оряховица, която се готви за кандидат-студентските изпити по дентална медицина. Занимава се с музика от 7-годишна. Мечтата й е да е едновременно зъболекарка и певица.

"Пееща зъболекарка, трябва да пее силно, да не се чува хората как крещят като им вади зъб", пошегува се Рачков.

"Трябва да я помолим с едни клещи да извади зъб на Рачков. Като гледам как учи по биология вариант е и да му лекува хемороиди", каза Иван Христов.

"Пее", казаха от журито.

"За теб всички пеят", каза Иван към Саня.

"Това е нейният глас, тя е", беше категорична Саня.

Тя изпя песента на Адел - "One and only". Оказа се, че пее много хубаво, но Миро си призна, че знае за музикалната й дарба. Тя е участвала в множество национални и международни конкурси и е печелила много награди.

"Наистина съм лауреат на много национални и световни конкурси. Тази година ще бъда 12-ти клас и се подготвям за медицинския университет", каза участничката.

