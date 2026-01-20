Иванчева: Спрете да ме съдите, че съм благодарила на Радев и Йотова

Снимка: Булфото

Спрете да ме съдите, че съм благодарила на Радев, Йотова и президентската институция. Когато прекарате дори един ден в затвора, без да сте виновни, тогава елате и хвърляйте камъни по мен. Това написа във фейсбук страницата си Десислава Иванчева.

Припомняме, че в края на юли миналата година бившият кмет на столичния район „Младост“ беше помилвана от вицепрезидента Илияна Йотова.



"Заявявам категорично: нямам никакви договорки с Радев или Йотова. Никога не са искали нищо от мен. Нито съм се виждала, нито съм се чувала с тях. Благодарността ми не е плод на сделки, а на сините очи на сина ми, които виждам всяка сутрин, когото днес имам щастието да прегръщам – вместо да гледам решетките на затвора", пише още Иванчева.

"Майка ми ме е учила, че когато някой направи добро за теб, е редно да благодариш. Помилването можеше да стане по-рано, но можеше и изобщо да не се случи. За мен този жест е подарък – за мен, за детето ми и за майка ми. Благодарна съм и на гражданското общество. Без тази подкрепа е напълно възможно да не се беше стигнало дотук", заявява още тя. И добавя: "Всички, които разпространяват гнусни внушения за „договорки“, очевидно живеят в свят на търговия и сделки. Моят живот не е такъв."

