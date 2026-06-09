Иванов: Информацията на Шишков за незаконното строителство на „Хемус“ е изключително изкривена

Кадър bTV

Информацията, която регионалният министър Иван Шишков поднесе, е изключително изкривена и невярна. Това каза в предаването „Лице в лице“ бившият регионален министър Иван Иванов.

Шишков заяви пред bTV, че е подал два сигнала в прокуратурата. Единият е свързан с незаконно строителство при четвъртия лот на магистрала „Хемус“. По думите му Иван Иванов е замесен, тъй като е издал разрешителното за строеж.

„Направи ми лошо впечатление, че борави с термини като „даване на прокурор“ и говори с имена. Сега е шансът му да се запознае с документите като архитект и да се извини“, смята Иванов.

По думите му тази тема е била разисквана на дълго и широко по време на парламентарен контрол. „Аз като министър на регионалното развитие и благоустройството съм изнесъл всички данни и факти, които са налични към датата на встъпването ми в длъжност на 26 януари 2025 г.“.

„Разрешението за строеж, за което говори министър Шишков, е част от много разрешения за строеж, които съм издал аз, както и предходни министри за автомагистрала „Хемус“, поясни той.

По думите му последното даване на старт на строителството на магистралата между Русе и Бяла е издадено също от него като министър на регионалното развитие и благоустройството. „Всичко е издадено законно“, потвърди той.

„Сагата е много дълга. Един министър издава разрешение за строеж, когато то мине през съответната процедура. Тя се инициира от този, който е възложител на съответния обект - в случая Агенция „Пътна инфраструктура“, обясни Иванов.

Бившият регионален министър сподели, че се минава през строга проверка през десетки служители, през началници на отдели и директори на дирекции. „И когато те със своя подпис удостоверят, че цялата тази информация отговаря на изискванията на закона, тогава документите пристигат при министъра. След това издавам това разрешение за строеж“.

„Аз съм юрист по образование и проверявам всички документи. Още повече, че това разрешение за строеж има срок за обжалване, за което никой не е подал възражение“, подчерта Иванов.

„Когато постъпих в това министерство, една от темите беше четвъртият лот на „Хемус“. Аз изисках цялата документация и се установи, че към дата 26 януари няма никакви доказателства, че там съществува незаконно строителство“, каза той.

По думите му в периода от 2021 до 2026 г. никой министър не е разпоредил там да бъде констатирано има ли законов ред. „Има съответен ред, по който се констатира. Затова се издава акт за събаряне той да бъде отстранен“.

„Такива документи не съществуват към настоящата дата. Ако някой в предходен кабинет е укрил документи или е унищожил нещо, това наистина трябва да бъде повод за разследване“, смята бившият министър.

Иванов сподели, че по инициатива на ДНСК е била направена проверка с над 15 души, които са изготвили констативен протокол на място на обследваните лотове.

„Служители, представители на надзор, представители на проектанти и всякакви други институции, удостовериха през месец август същата година, че там няма незаконно строителство в тези участъци“.

„Бях изненадан от думите на министър Шишков, че чака да дойде „нашата прокуратура“ и тогава ще се заемат със случая. Не знам коя е „нашата прокуратура“, коментира Иванов.

Той обясни, че по времето на кабинета „Желязков“ плащания след издаването на това разрешително за строеж не са извършвани. „Аванси са давани за строителството на автомагистрала „Хемус“ през 2019 и 2020 година. През останалото време са плащани за реално извършени дейности“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!