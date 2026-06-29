Ивайла Бакалова: Получих още един шанс да бъда тук

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Мис България 2001 Ивайла Бакалова сподели обезпокоителна публикация в социалните мрежи, предаде woman.bg



От нея става ясно, че Ивайла е преживяла животозастрашаващ инцидент и е била приета по спешност в болницата.



„Понякога животът ни поставя пред изпитания, които ни напомнят колко крехко и безценно е всичко, което приемаме за даденост. Днес искам да изкажа своята огромна благодарност към целия екип на Спешното отделение на ВМА и специално към д-р Стефанов. Благодарение на вашата бърза реакция, висок професионализъм и човечност получих най-важното – още един шанс да бъда тук“, пише Ивайла в Инстаграм.



Красавицата не е уточнила какво точно се е случило, но от споделените снимки, става ясно, че се е наложило да бъде направена интервенция в областта на корема и малко по-ниско. Много е вероятно Ивайла да е имала перитонит, коментират наши читатели.



„След подобен момент човек започва да гледа по различен начин на света. Осъзнава колко е важно да бъде здрав, да се събужда всяка сутрин, да прегръща любимите си хора и да цени всеки миг, който животът му подарява“, казва Бакалова.



Написаното от нея притесни приятели и последователи, и под публикацията заваляха пожелания за бързо оздравяване.



„Благодаря ви от сърце! Вашият професионализъм, отдаденост и човечност заслужават огромно уважение. Бъдете здрави и продължавайте да давате надежда и живот на хората, които се нуждаят от вас. Прекрасни сте, но се надявам да не се виждаме по такъв повод“, пише още Бакалова.

Редактор "Екип на Петел",

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