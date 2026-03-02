Ивайла Бакалова: Снимах как прихващат ракета, изстреляна от Иран, до Бурдж Халифа. Това е пред вкъщи
"Снимах как прихващат ракета, изстреляна от Иран, до Бурдж Халифа. Това е пред вкъщи. Пуснаха аларма и търсим убежище. Евакуирали са почти всички сгради наоколо", разказа пред 19 минути от Дубай Ивайла Бакалова. Тя дели времето си между София и емирствата, където живя няколко години.
Легендарната Мис България е в Дубай с двете си дъщери - Рая и Вяра, която е съвсем мъничка.
Българите не само в ОАЕ, но и в целия регион, както и десетките хиляди наши хора, пътуващи през хъбове като Катар и Дубай от цял свят.
