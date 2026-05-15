Ивайло Гавраилов: Варненци трябва да се гордеят със своето пристанище

Снимка: Фейсбук, Пристанище Варна ЕАД

Вдигане на тарифи в "Пристанище Варна" все още не се планират. Ако това се случи, повишението ще бъде символично и ще бъде от 1 юли. Това съобщи за Радио Варна изпълнителният директор на "Пристанище Варна" Ивайло Гавраилов.

Към края на месец април пристанището е в добро финансово състояние, допълни той.

От порта в морската столица отчитат рекорден брой обработени контейнери за първото тримесечие на годината. Гавраилов отчете и 24% спад на износа на зърно.

Около 1200 души работят на пристанището, но интересът от страна на младите хора става все по-малък. Търсим повече възможности да ги привличаме на работа, но всеки иска да започне с високо възнаграждение, забравяйки за правилото за плавно изкачване в йерархията. На този етап не се налага наемането на чужденци, въпреки че имаме тази възможност, каза още Гавраилов.

В периода 16–18 май 2026 г. "Пристанище Варна" ще отбележи своята 120-годишнина с програма от събития за гражданите и гостите на града.

Кулминацията е на 17 май от 21:30 ч. в Зоната за обществен достъп на Морска гара – Варна. Предвидено е светлинно шоу с 3D мапинг и дрон спектакъл над акваторията на пристанището. Входът е свободен.

На 18 май от 19:00 ч. в Музей "Стара Варна" ще бъде открита изложба "120 години модерно Пристанище Варна". Тя представя артефакти, показвани за първи път. Включени са картини по архивни фотографии и ценни исторически материали. Експозицията ще бъде достъпна за посетители в рамките на един месец.

За най-малките програмата предвижда възможност за разходка с кораб "Калиакра" с придружител. Отпътувания от 3 и 4-то корабно място в Зоната за обществен достъп към Морска гара: 10:30 ч., 12:30 ч., 14:30 ч. и 16:30 ч. Продължителност: около 1 час.

По повод юбилея се подготвя и документален филм за историята и развитието на "Пристанище Варна", който ще бъде излъчен в национален ефир.

"Варненци трябва да се гордеят с пристанището си! С него градът се е оформил като център на икономиката, на културата и на всичко, което е Варна", подчерта Ивайло Гавраилов.

