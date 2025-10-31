Ивайло Калфин: В бюджета няма буфери, няма и реформи

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Минималната работна заплата не се отразява отризцателно на бюджета, а положително, тъй като се облага с данъци и осигуровки, които влизат в хазната, а самата заплата се плаща от бизнеса. Така че щом е преценено, че определени разходи трябва да се заложат, то е изчислено и че могат д а се покрият.

Това коментира пред Нова тв Ивайло Калфин, бивш вицепремиер.

Социално напрежение може да излезе от много места, но то основно може да се дължи на увеличение на цената на живота през последните години и тази нестабилност в страната и извън нея. Ако има нещо хубаво в тази коалиция и това правителство, то е, че те дават някаква стабилност. Преживяхме период от непрекъснати избори, когато политиците единствено се готвеха за поредните избори и точно тогава се приеха редица неразумни решения от финансова гледна точка, коментира той.

Тук не става въпрос дали харесваме хората, а за това да има стабилност в бюджета. Проблемът е, че в него не се виждат някакви големи промени или реформи. Това е бюджет на статуквото - дава някаква стабилност, но в същото време не виждаме да се променя нещо значително в държавата, коментира Калфин.

Не мисля, че ще влезем в свръхдефицит, тъй като правителството няма интерес това да се случи, защото то носи отговорност за бюджета, за неговото изпълнение и за последствията. Но ако има приходи, които са по-малко от предвидените, тогава винаги могат да се ограничат и разходите. Това, което не се вижда в бюджета, но това е наследство от предишни години, е буфер, който да спаси, ако нещо се случи. Т.е. разходите са на максимум запълнени и ако нещо се случи, тогава надали ще може да разчитаме, че бюджета ще може да гарантира повече стабилност. от тази гледна точка не е притеснително, че бюджетния дефицит може да надвиши 3%, а е притеснително, че ние губим разерва за помощ от бюджета, ако има нужда от него, коментира той.

