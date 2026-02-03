Ивайло Калфин при Злати Йочев: Всички от „домовата книга” са в конфликт на интереси
Държавният глава няма пълната отговорност за служебните правителства, както беше преди промените в Конституцията, това каза бившият министър на външните работи и бивш кандидат-президент Ивайло Калфин. В интервю с Златимир Йочев по bTV той заяви, че всеки един от потенциалните служебни премиери е в някакъв конфликт на интереси, ако приеме поста. Затова и отговорността за назначаването му се размива.
Не може шефът на Сметната палата да заема поста, но Главчев два пъти го направи и след това проверяваше сам себе си и разходите, които е направил като служебен премиер, отбеляза Калфин. Той коментира, че ситуацията е подобна и с управителя на БНБ, както и с омбудсмана.
Според него при първия намесването в управлението на държавата е много лош знак в международен план, а омбудсманът трябва да защитава гражданите пред властта и няма логика да заеме най-високия пост в изпълнителната власт.
