"Ивайло Калушев" във Фейсбук: Деяне, където и да си, намери начин да помогнеш

Кадър Фб

Страница с името на Ивайло Калушев е създадена във Фейсбук на 18 февруари и бързо трупа лайкове и последователи.

Страницата переодично пуска изявления.

Последното е адресирано към Деян Илиев - Мексиканеца, който е открил телата в Петрохан.

"Деяне, където и да си, намери начин да помогнеш.

България не иска много.

Иска само истината.

Cuidate mucho", пише страницата "Ивайло Калушев".

Коментарите не закъсняха:

Невероятно качествен човек е както и останалите.

Опасявам се че няма да го открием.Той знае истината която напълно ще обърне процеса и гадовете няма да го позволят.Отдавна е в лапите .Не искам да съм прав изобщо.

Господ да му е на помощ . Истината ще излезе така или иначе.

Той е в най-опасната ситуация сега. Изобщо да не се появява изобщо. Когато реши и може чак тогава.

Откакто научих, че са заминали с жена си, се моля да е вярно и да са се спасили, но не в Мексико, а някъде, където няма да ги намерят, поне не сега.

Дано да е жив, и ако е разумен не трябва да ползва соц. мрежи.

Той, ако искаше да помогне, можеше да направи много още преди да се случат тези неща. Единствените хора които са можели да предотвратят смъртта поне на тримата от Петрохан, са той и майката на Калушев, но никой от двамата не е реагирал адекватно след прощалните съобщенията от Калушев...

