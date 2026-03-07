"Ивайло Калушев" във Фейсбук: На 13 март излизаме на улицата
Мистериозният профил на загиналия на Околчица Ивайло Калушев във Фейсбук обяви нова инициатива.
Ето какво пише:
"На 13 март излизаме пред Съдебната палата - София в подкрепа на Ралица Асенова – майката на Николай Златков – и на всички близки на загиналите край хижа „Петрохан“ и връх „Околчица“.
Месец след трагедията близките получават откази, уклончиви „писма“, липса на обжалваеми актове и мълчание по ключови процесуални въпроси. Публично се лансират категорични версии, докато едновременно се твърди, че „още не е готово“. Това е недопустимо.
Нашите кратки искания (7)
Незабавен достъп на близките до телата за идентификация/разпознаване и край на отказите без срок.
- Изрични постановления по всички искания на пострадалите, с мотиви и указание за реда на обжалване (не уведомителни писма).
- Пълна информация към пострадалите по чл. 75 НПК: какво е извършено, какво предстои, по какви срокове.
- Проверими данни: изискване и реална проверка на трафични данни (чл. 159а НПК) + яснота какво е установено (в рамките на закона).
- Starlink метаданни чрез правна помощ: периоди на активност, приблизителна локация, логове.
- Протоколи и “верига на съхранение” за всички носители/доказателства (камери, DVR/NVR, телефони, дронове): кой, кога и с какъв протокол ги е иззел и съхранявал.
- Ориентировъчен прозорец/час на смъртта и напредък по СМЕ/балистика – не “всичко е ясно, но още не е готово”.
Допълнителни въпроси към прокуратурата и разследващите
Кой носи отговорност за теча на информация към медии, включително чувствителни детайли и очернящи внушения, докато на близките се отказва дължима по закон информация?
- Защо фрагменти и снимки/детайли изтичат към “удобни” журналисти, а пострадалите и поверениците им не получават законния достъп?
- Кой е отговорен за процесуални нарушения: откази без постановление, забавяния без срокове, липса на ефективен надзор и прозрачност?
- Кой контролира публичния разказ и защо вместо проверими факти се произвеждат внушения?
Призив за доброволци и подкрепа
За да се проведе протестът организирано и безопасно, имаме нужда от:
- Доброволци-маршали (4–8 души) – за ред, деескалация и ориентиране на хората.
- Техника за озвучаване (тонколона/и + микрофон) или помощ за наем на озвучаване.
- Фотограф/видео (общи кадри) и човек за контакт с медии.
(!!!) Ако можеш да помогнеш, пиши в коментар или на лично съобщение
Правила:
Протестът е мирен. Без насилие и провокации. Молим да не се използват партийни символи - фокусът е върху правата на близките, фактите и върховенството на закона.
Елате. Споделете. Бъдете гласът на хората, на които отказват дори правото да се сбогуват.
Факти, не внушения. Протоколи, не сценарии.
P.S. След анонсирането на това събитие в медии и социални мрежи, прокуратурата премина в авариен режим и ето какво реши да предприеме: Реши да освободи телата и да ги предаде на близките!
Много хора питат: защо да е проблем, че прокуратурата “освобождава телата” на загиналите от Околчица – нали близките това искат? Проблемът не е в самото предаване, а в момента и начина - и в липсата на прозрачни документи.
Факт е, че към момента няма публично известен съдебномедицински документ за смъртта на тримата от Околчица: няма официално оповестен прозорец на смъртта, няма балистични параметри, няма ясна механика. Въпреки това се лансира категорична версия. Това обръща логиката на разследването: първо заключение, после доказателства.
Паралелно в публичното пространство има твърдения (напр. BulNews), които ако са верни, са в остър конфликт с тезата „две убийства и самоубийство“. Ако това е невярно, прокуратурата може да го опровергае с официални документи. Мълчанието не е отговор. Мълчанието е признание.
И най-важното: когато телата се освобождават преди близките да са ги разпознали и преди да има прозрачен отговор по ключови експертизи (време на смъртта, балистика, следи), това обективно затруднява проверката. След погребение част от следите се губят, а всяка повторна проверка минава през тежка и отново зависима от прокуратурата процедура (ексхумация/нови разрешения).
Истината се разкрива с процедури, протоколи и достъп до документи, не с пресконференции и течове към удобните обслужващи версията на прокуратурата медии.
13 март, 17:30 – Съдебната палата
Факти, не внушения. Протоколи, не сценарии. "
