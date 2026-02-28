реклама

"Ивайло Калушев" във Фейсбук: Накрая да не излезе, че сме живи

28.02.2026 / 10:50 0

снимка: Ивайло Калушев, фейсбук

Продължавно активно да се поддържа  фейсбук страницата с име "Ивайло Калушев".

На всеки няколко часа има нова публикация, обикновено придружена със снимка.

Късно снощи неизвестният автор на страницата публикува следния пост:

"Всеки ден сменят версии, братче. Накрая да не излезе, че сме живи.

Ето ме седнал като шаман Дон Корлеоне.. според умниците Анчето Владимирова и Тошето Тодоров".

Рано тази сутрин има публикуван и нов текст, в който създателят на групата изказва личното си мнение за групата около "Петрохан".

 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама