"Ивайло Калушев" във Фейсбук: Накрая да не излезе, че сме живи

снимка: Ивайло Калушев, фейсбук

Продължавно активно да се поддържа фейсбук страницата с име "Ивайло Калушев".

На всеки няколко часа има нова публикация, обикновено придружена със снимка.

Късно снощи неизвестният автор на страницата публикува следния пост:

"Всеки ден сменят версии, братче. Накрая да не излезе, че сме живи.

Ето ме седнал като шаман Дон Корлеоне.. според умниците Анчето Владимирова и Тошето Тодоров".

Рано тази сутрин има публикуван и нов текст, в който създателят на групата изказва личното си мнение за групата около "Петрохан".

