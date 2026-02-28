Ивайло Мирчев: Българската сигурност е в единната европейска сигурност

Кадър Нова Нюз, архив

Ивайло Мирчев е убеден, че България не е застрашена от военния конфликт в Близкия изток.

“Не сме част от този конфликт и няма индикация за опасност за България, опасност има ако се превърне в регионален, затруднят се доставките на петрол и това окаже влияние на цените. Резервоарите на бургаската рафинерия обаче са пълни, както каза правителството.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в предаването “Говори сега” по БНТ.

Според него изключително мъдър ход на премиера Андрей Гюров в тази геополитическа ситуация - войната в Украйна и очакваното развитие в Иран, е да запази в своя кабинет министъра на отбраната Атанас Запрянов, който е на ГЕРБ, а външен министър да бъде опитиният дипломат Надежда Нейнски, защото досега не сме имали адекватен външен министър.

Като теоретичен партийният лидер и член на комисията по отбрана в парламента определи обсегът на иранските ракети да достигне до България. “Доста български политици използват страховете на хората, такива циркови изпълнения имаше днес и от руските проксита у нас. България, първо не е цел, от български летища не излитат изтребители, не се изстрелват ракети. А дори и да сме цел, сме на доста сериозно разстояние, съмнявам се че е възможно през него да минат тези ракети, без да бъдат свалени - те минават през Турция и Гърция. Много малка е вероятността да стигнат България”, каза Мирчев.

Той напомни, че Иран има ядрена програма, режимът в Техеран изби хиляди протестиращи и подкрепя тероризма. “Важното е България да участва в изграждането на единната европейска позиция. Трябва да разберем, че българската сигурност и бъдеще е в Европа, в единна европейска сигурност, а не гледайки в различни посоки или вярвайки, че Русия може да ни помогне. Иран е един от най-големите руски съюзници, предоставяха им дроновете “Шахед”, защо сега Русия не може да помогне на Иран? Ако искаме сигурност, трябва да гледаме само към Европа”, каза Ивайло Мирчев.

“Стотици милиони евро са преведени в последния ден на правителството “Желязков” на фирми, свързани с Таки и други от мрежата ГЕРБ-ДПС, от които се очаква да купуват гласове на изборите. Срещу този модел се борим”, каза Ивайло Мирчев. И добави, че много хора са учудени, че вече имаме нормално правителство. “Довчера имахме сламен премиер, на чийто министри Пеевски звънеше с указания. А сега започнаха хора от ГЕРБ и ДПС да квичат. Искам тези, които са возили пачки за купуване на гласове с полицейските коли, да ги изправят пред хората. Но трябва да имаме нормална прокуратура и съд, а сега имаме един човек, с прякор Чекатилото, който се е настанил в кабинета на главния прокурор”, каза партийният лидер.

