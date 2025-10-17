Ивайло Мирчев: ГЕРБ дърпа шалтера на държавата, Борисов няма план

Снимка: Булфото

Вероятността да няма кворум е висока. Отговорността е на ГЕРБ и техните партньори. ГЕРБ дърпа шалтера на държавата. Това заяви пред БНР Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ. Той нарече "безпрецедентно" за новата история на страната да няма заседание на Министерския съвет.

По думите му, освен като вътрешнокоалиционно преразпределение, сегашните политически трусове са част "от мераците на Борисов да застане начело на държавата", а "мераците на Пеевски да стане премиер предстои да ги усетим".

"Борисов много иска да е премиер. Той е част от тройката премиери на страната в момента. Много му се иска той да вкара страната в еврозоната", коментира Мирчев.

Той напомни, че от ПП-ДБ отдавна искат оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание.

"ИТН пред всички нас подписаха санитарния кордон срещу Пеевски. БСП също. В момента председателят на парламента е по-ново начало от Новото начало", заяви депутатът

Относно преформатирането - въпросът е какво кресло ще се даде на Пеевски или на неговите проксита, посочи съпредседателят на "Да, България".

Според него, изявлението на Бойко Борисов "на стендъпа с депутатите и министрите от ГЕРБ" е оголило всички негови "страхове и комплекси".

"Борисов всеки ден пуска димки, изпробва температурата, но план няма", каза той.

В тази ситуация се иска вот на доверие, след като мандатоносителят си е оттеглил подкрепата. Дали ще има избори, зависи от Пеевски и от това доколко Борисов и ГЕРБ ще му угодят, коментира Ивайло Мирчев в предаването "Преди всички".

"Правителство с Пеевски през официалния вход или избори през зимата – с тази дилема как да се осигури честен вот?"

Мирчев изрази скептицизъм, че Борисов и Пеевски "ще бъдат във фаза да се отиде на предсрочни избори".

"Пеевски практически притежава голяма част от парламента. БСП е тотално обезличена. Предсрочни избори нито една от партиите, може би с изключение донякъде на ГЕРБ, не иска. Те знаят каква е голямата опасност за тях, ако предизвикат сега предсрочни избори и поради тази причина ще правят всякакви маймунджилъци, за да не се стига до предсрочни избори", заяви депутатът.

