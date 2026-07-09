Ивайло Мирчев: Изгонването на "Райнметал" прилича на саботаж

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Става ясно, че е напът да не се осъществи и проектът на "Райнметал", което е изключително разочароващо, защото само преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование кой е докарал "Райнметал" в България. Това каза пред журналисти в парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев, предаде репортер на Novini.bg.

Още по-лошото е, че това е проект, за който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко в който и да е бизнес всичко, произведено от един завод, е с готова реализация – той щеше да бъде изключително печеливш, добави Мирчев.

За съжаление, докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай, говорим само за китайски инвеститори. Това чуваме от правителството, което ние смятаме за изключително неправилно, посочи съпредседателят на "Да, България".

Причината е в приоритетите на правителството. Няма никаква друга причина ние да гоним един от най-големите световни производители, който е решил да прави завод в България. Не трябва да имате съмнения, този завод ще отиде в съседна страна много бързо, когато го откажем, още повече, когато той е с гарантирана печалба и с изключително важни боеприпаси за Българската армия и за източния фланг на НАТО. Това в някаква степен прилича и на саботаж, подчерта Ивайло Мирчев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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