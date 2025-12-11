Ивайло Мирчев: Няма да участваме в ново мнозинство в това НС

Булфото

Няма да участваме в никакво друго мнозинство в това Народно събрание, защото по-голямата част от парламента се държи от Делян Пеевски.

Това каза в ефира на БНР съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, депутат от ПП-ДБ.

По думите му след изпълнението на първата точка - оставка на правителството, която са били набелязали, следва втора точка - честни и свободни избори:

"Президентът трябва да избере служебен премиер, който да не бъде зависим от Пеевски, защото е много важно и кой ще бъде министърът на вътрешните работи в служебното правителство, важно е той как се отнася с купувачите на гласове".

Мирчев подчерта, че трябва да бъде и масово гласуването на предстоящите избори, "за да може ролята на Пеевски в българския политически живот да бъде минимизирана".

"Този успех е на тези хора, които излязоха на площада, но има още много работа, докато се разделим с корупционния модел на Борисов и Пеевски", каза той във връзка с оставката на кабинета "Желязков".

