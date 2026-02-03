Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: Ако искаме да имаме честни избори, трябва да започне голямото риене
„Ако искаме да имаме честни избори, трябва да започне голямото ринене”, това заяви по БНТ Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. Той обясни, че затова коалицията е дала поредица от задачи, които служебният премиер трябва да изпълни.
Мирчев обясни, че трябва да има служебен министър в МВР, който да не е „сламен човек, който се отчита пред Пеевски”. Неговата задача е да смени всички шефове на областните дирекции, гл. секретар на МВР и сегашния шеф на ДАНС.
Правосъдният министър трябва да започне процедура за смяната на Борислав Сарафов като главен прокурор, защото сегашният е много пасивен по темата, каза още Мирчев.
По негови думи трябва да се контролират средствата за общините, да се направи и внимателен избор на още министри, които могат да спрат манипулиране на вота чрез дърва за огрев и др., които се правят по регионите.
Мирчев каза също, че важно да се избере здравен министър, който да спре източването на НЗОК и да реши проблема на младите медици.
