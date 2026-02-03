Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: Ако искаме да имаме честни избори, трябва да започне голямото риене

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

„Ако искаме да имаме честни избори, трябва да започне голямото ринене”, това заяви по БНТ Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. Той обясни, че затова коалицията е дала поредица от задачи, които служебният премиер трябва да изпълни.

Мирчев обясни, че трябва да има служебен министър в МВР, който да не е „сламен човек, който се отчита пред Пеевски”. Неговата задача е да смени всички шефове на областните дирекции, гл. секретар на МВР и сегашния шеф на ДАНС.

Правосъдният министър трябва да започне процедура за смяната на Борислав Сарафов като главен прокурор, защото сегашният е много пасивен по темата, каза още Мирчев.

По негови думи трябва да се контролират средствата за общините, да се направи и внимателен избор на още министри, които могат да спрат манипулиране на вота чрез дърва за огрев и др., които се правят по регионите.

Мирчев каза също, че важно да се избере здравен министър, който да спре източването на НЗОК и да реши проблема на младите медици.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!